Küba İçin İmza Kampanyası: "Abluka Açık Bir Soykırım Politikasına Dönüştü; Küba Asla Yalnız Kalmayacaktır"

(ANKARA) - José Martí Küba Dostluk Derneği, ABD'nin Küba'ya yönelik kuşatmayı petrol sevkiyatını engelleyerek derinleştirmesine karşı imza kampanyası başlattı. İmza metninde, "Küba halkına karşı on yıllardır sürdürdüğünüz abluka artık açık bir soykırım politikasına dönüşmüştür. Biz, Küba'nın dostları olarak, insanlık dışı abluka politikalarının derhal son bulmasını talep ediyor; sosyalist Küba'yı savunmak için tüm gücümüzle elimizden geleni yapacağımızı ilan ediyoruz. Küba yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır" denildi.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nce ABD'nin Küba'ya yönelik saldırganlığına karşı başlatılan imza kampanyası metni şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na,"

60 yılı aşkın süredir Küba'ya karşı sürdürdüğünüz sistematik saldırganlığın yeni ve tehlikeli bir aşamaya ulaştığına tanık olmaktayız. ABD Başkanı'nın Ocak ayı sonunda imzaladığı ve Küba'ya petrol ihracını fiilen imkansız hale getiren kararname; ülkenin hastanelerini, okullarını ve üretim alanlarını doğrudan hedef almaktadır. Bu karar, Küba yurttaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamakta, Kübalı çocukların eğitim hakkını gasp etmekte ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip etmektedir.

Küba halkına karşı on yıllardır sürdürdüğünüz abluka artık açık bir soykırım politikasına dönüşmüştür. Vatanını kanının son damlasına kadar savunmaya kararlı Küba halkı, karşınızda yalnızca kendi yaşam hakkını ve egemenliğini değil, insanlığın onurunu da savunmaktadır. Küba tüm insanlık adına ABD emperyalizmine direnmektedir.

Bu direnişe destek olmak boynumuzun borcudur. Biz, Küba'nın dostları olarak, insanlık dışı abluka politikalarının derhal son bulmasını talep ediyor; sosyalist Küba'yı savunmak için tüm gücümüzle elimizden geleni yapacağımızı ilan ediyoruz. Küba yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır."