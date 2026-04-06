Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'li Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya geldi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesini ziyaret eden ABD'den Demokrat Partili Kongre üyeleri Pramila Jayapal ve Sheila Jackson Lee ile görüştü.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li Kongre üyeleri Jayapal ve Jackson ile çekilen fotoğraflara yer verdi.

ABD'nin mevcut hükümeti tarafından ülkesine uygulanan enerji ablukasının sonuçlarını ve bu ablukanın yol açtığı suç niteliğindeki zararları Kongre üyeleriyle paylaştığını belirten Diaz-Canel, "Hükümetimizin ciddi ve sorumlu bir ikili diyalog sürdürme ve mevcut anlaşmazlıklara çözüm bulma konusundaki isteğini yineledim." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X'teki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li Kongre üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

ABD hükümetinin Küba'ya karşı yürüttüğü çok boyutlu saldırı politikasına değindiğini vurgulayan Rodriguez, "Bunun Küba halkı üzerinde büyük bir etkisi var ve mevcut enerji ablukasıyla durum daha da kötüleşti. Ayrıca daha saldırgan eylem tehditlerini ve mümkün olan tüm yollarla yürütülen sürekli ve düşmanca karalama kampanyasını da dile getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Küba hükümetinin iç işlerine ve siyasi, ekonomik ile sosyal sistemine müdahale olmaksızın, uluslararası hukuk temelinde ikili sorunlara çözüm bulmak amacıyla diyaloğa açık olduğunu Kongre üyelerine ifade ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
