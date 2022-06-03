Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm verildi - Haberler

Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm verildi Karayip ülkesi Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm durumuna geçildi. Karayip ülkesi Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm durumuna geçildi. Küba Meteoroloji Enstitüsü (Insmet), ülkenin kuzeybatı Karayip Denizi ve Yucatan Yarımadası üzerinde alçak basınç kaynaklı birkaç gün boyunca şiddetli yağışların beklendiğini bildirdi. Güneyde kuvvetli rüzgarların tahmin edildiğini belirten Insmet, olası hortum ve tropikal fırtınaya dikkati çekerek bu bölgelerde yaşayan halka uyarıda bulundu. Insmet, dün erken saatlerden itibaren başlayan yoğun yağışların güneydeki Pınar de Rio, Artemisa ve başkent Havana kentlerini etkilediğini kaydetti. Atlantik'te 1 Haziran'da başlayan kasırga sezonunun 30 Kasım'a kadar devam edeceğini açıklayan uzmanlar, bu yıl kasırganın çok daha aktif olmasını öngördüklerini duyurmuştu. AA / Sinan Doğan - Güncel Küba Güncel Haberler

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