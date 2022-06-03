Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm verildi

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm verildi

Karayip ülkesi Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Karayip ülkesi Küba'da kasırga sezonunun başlaması nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Küba Meteoroloji Enstitüsü (Insmet), ülkenin kuzeybatı Karayip Denizi ve Yucatan Yarımadası üzerinde alçak basınç kaynaklı birkaç gün boyunca şiddetli yağışların beklendiğini bildirdi.

Güneyde kuvvetli rüzgarların tahmin edildiğini belirten Insmet, olası hortum ve tropikal fırtınaya dikkati çekerek bu bölgelerde yaşayan halka uyarıda bulundu.

Insmet, dün erken saatlerden itibaren başlayan yoğun yağışların güneydeki Pınar de Rio, Artemisa ve başkent Havana kentlerini etkilediğini kaydetti.

Atlantik'te 1 Haziran'da başlayan kasırga sezonunun 30 Kasım'a kadar devam edeceğini açıklayan uzmanlar, bu yıl kasırganın çok daha aktif olmasını öngördüklerini duyurmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sinan Doğan - Güncel

Küba Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title