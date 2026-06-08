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Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

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Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmedi.

Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki deprem, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildi.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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