Küba'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Küba açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Guantanamo bölgesine bağlı Maisi'nin 49 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. Derinliği 11,6 kilometre olan depremde can veya mal kaybı yaşanmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Şilan Turp