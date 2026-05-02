Haberler

Küba: ABD'nin Son Yaptırımları Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirler

HAVANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Küba, ABD'nin yeni yaptırımlarını "tek taraflı zorlayıcı tedbirler" diye niteleyerek kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, cuma günü X platformunda yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti tarafından kabul edilen son tek taraflı zorlayıcı tedbirleri kararlılıkla reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, söz konusu adımların Küba halkına yönelik toplu bir cezalandırma niyeti taşıdığını belirtti.

ABD'nin yaptırım açıklamasının, milyonlarca Kübalının ABD ablukasını ve enerji kuşatmasını protesto etmek üzere sokaklara çıktığı 1 Mayıs ile aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken Rodriguez, "Bu önlemler doğası gereği sınır ötesi nitelikte olup Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ediyor" dedi.

Rodriguez ayrıca, ABD'nin Küba'ya veya üçüncü ülke ve taraflara karşı bu tür önlemler uygulama hakkı bulunmadığını ifade etti.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü Küba'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından geldi.

Kaynak: Xinhua
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
500

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

İki ilde mayıs ayında kar yağışı

Mayıs ayında kar sürprizi! İki kentte göz gözü görmüyor
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek

Dev projede sona doğru! Seyahat süresi 2 saatin altına inecek