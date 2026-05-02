Küba: ABD'nin Son Yaptırımları Tek Taraflı Zorlayıcı Tedbirler

HAVANA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Küba, ABD'nin yeni yaptırımlarını "tek taraflı zorlayıcı tedbirler" diye niteleyerek kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, cuma günü X platformunda yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti tarafından kabul edilen son tek taraflı zorlayıcı tedbirleri kararlılıkla reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, söz konusu adımların Küba halkına yönelik toplu bir cezalandırma niyeti taşıdığını belirtti.

ABD'nin yaptırım açıklamasının, milyonlarca Kübalının ABD ablukasını ve enerji kuşatmasını protesto etmek üzere sokaklara çıktığı 1 Mayıs ile aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken Rodriguez, "Bu önlemler doğası gereği sınır ötesi nitelikte olup Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ediyor" dedi.

Rodriguez ayrıca, ABD'nin Küba'ya veya üçüncü ülke ve taraflara karşı bu tür önlemler uygulama hakkı bulunmadığını ifade etti.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü Küba'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından geldi.

