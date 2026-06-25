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Nefes borusuna erik kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada

Nefes borusuna erik kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada
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Nevşehir'de erkek kuaförü Fatih Yıldız, nefes borusuna erik kaçan müşterisi Berkay Göktan'a Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'de erkek kuaförü Fatih Yıldız, nefes borusuna erik kaçan müşterisi Berkay Göktan'ı uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Yıldız, "Heimlich manevrasını 3-4 defa yaptım. Sonra rahat bir nefes aldığını, öksürmeye başladığını gördüm" dedi.

Olay, Lale Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförlüğü yapan Fatih Yıldız, tıraş olmak için iş yerine gelen müşterisi Berkay Göktan'a köyden getirdiği eriği ikram etti. Yıldız, bir süre nefes almakta zorlandığını fark ettiği Berkay Göktan'a, Heimlich manevrası uyguladı. Müşterisinin nefes borusuna kaçan eriği, Heimlich manevrasıyla çıkarmasını sağlayan Fatih Yıldız, Göktan'ın hayatını kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HAYAT KURTARDIĞINA İNANMIŞ OLDUM'

Olay sonrası konuşan Fatih Yıldız, "Berkay Göktan tıraş olmak için salonumuza teşrif etti. Ben de koltuğa oturttum. Bizim köyden gelen eriklerimiz vardı, onlardan ikram ettim. İlk etapta bir iki tanesini yedikten sonra eriğin nefes borusuna kaçtığını fark ettim. Birkaç defa sırtına vurma darbesiyle nefesini toparlayabilir miyim gibi düşündüm ama toparlayamadı. Aklıma Heimlich manevrası uygulamak geldi. Heimlich manevrasını 3-4 defa yaptım. Sonra rahat bir nefes aldığını, öksürmeye başladığını gördüm. Sonra düzeldi. Demem o ki Heimlich manevrasının hayat kurtardığına bugün itibarıyla inanmış oldum. Tüm Türkiye'de hatta herkesin ilk yardım temel eğitimini muhakkak ki muhakkak alması özellikle Heimlich manevrasını yapmasını şiddetle tavsiye ederim. Buradan da müşterim olan Berkay kardeşime çok büyük geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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