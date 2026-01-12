KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çuvalcı, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini seçen Çuvalcı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Çuvalcı, AA muhabirine, özellikle "Gazze: Açlık" kategorisindeki her kare ayrı hüzün barındırdığı için tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Diğer kategorilerde de birbirinden güzel fotoğraf karelerinin yer aldığını dile getiren Çuvalcı, "Seçmekte zorlandım gerçekten. Güzel fotoğraflar seçilmiş. Bunun yanında doğal yaşamda oğlağı biberonla besleyen Tuncelili bir kadını seçtik. Spor kategorisinde Trabzonsporlu olduğumuz için Zubkov'un o müthiş yüksekte topu stop etmesi gerçekten büyük bir maharet." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Çuvalcı, "Böyle tabiattan, spordan, doğadan renkleri birleştirmek bize sunmak güzel bir çalışma, güzel bir yarışma. İnşallah bizim seçtiklerimiz de dereceye girerler. Başarılar diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.