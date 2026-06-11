KTÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden ilkokullara kitap desteği

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyen ve öğrencileri, Yomra Gençlik Merkezi iş birliğiyle Sürmene'deki bir okula kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

KTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünce hayata geçirilen "KTUDELL Kardeş Okul Kütüphane Projesi" kapsamında, akademisyen ve öğrenciler ilçeye bağlı Küçükdere Enver Dursun Yılmaz İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, proje kapsamında temin edilen kitap ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

Ayrıca programa katılan üniversite öğrencileri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.