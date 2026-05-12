Erzurum'da genç iletişimcilere kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi anlatıldı

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi' programında, kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemi vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, doğru bilginin ve sorumlu gazeteciliğin toplumsal bellek üzerindeki etkisini ele aldı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi işbirliğinde, "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temasıyla "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İletişim Fakültesi'ndeki programda, 15 Temmuz'un tarihi bir gün olarak hafızalarda yer edindiğini söyledi.

Kriz dönemlerinde gazeteciliğin önemine değinen Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"O gece (15 Temmuz) sokaklarda verilen mücadele kadar, doğru bilginin, gerçek haberin ve sorumlu gazeteciliğin verdiği mücadele de hafızalarımızda çok güçlü bir yer edinmiştir. Böyle kriz dönemlerinde bilgi yalnızca bir içerik değil, toplumsal yönü tayin eden bir kuvvet haline gelmektedir. Hakikat ile manipülasyon arasındaki çizgi bazen bir manşet kadar ince olabilir. Bu sebeple gazetecilik sadece bir haber üretme meselesi değil, toplumsal belleği koruma ve kamu vicdanını da diri tutmayı sağlayan önemli görevlerin başında gelir."

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise darbe girişimlerinde iletişimin kontrol altına alınmaya çalışıldığına işaret ederek, "15 Temmuz'da da böyle oldu, ülkemizin en kıymetli iletişim kurumlarına operasyonlar düzenlendi. Fakat unutulan bir şey vardı, gelişen iletişim teknolojileriyle FaceTime üzerinden Cumhurbaşkanımız topluma hitap ederek, milletin topyekun alanlara inmesine ve hain darbe girişimine karşı durmasına vesile oldu." dedi.

Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş da Genel Müdür Abdulkadir Çay'ın programa gönderdiği mesajı okudu, doğru ve teyitli bilginin önemini anlattı.

Program, gazeteci ve akademisyenlerin öğrencilere kriz dönemlerinde iletişimin önemini anlatması ve atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Talha Koca
