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Rusya: Kiev ile resmi iletişim kanalları yok

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmadığını, ancak Zelenskiy'in Putin ile görüşmeye hazır olması halinde Moskova'ya gelebileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmadığını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olması halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'daki sürece dair açıklamalarda bulundu.

Putin'in, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne davet alıp almadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette almadı." dedi.

Rusya'nın Zelenskiy ile görüşme konusunda çok sayıda teklifte bulunduğuna işaret eden Peskov, "Zelenskiy, sorumlu ve ciddi konuşmaya hazırsa ve Kiev rejimi bunun neyle ilgili olduğunu çok iyi biliyor, her zaman Moskova'ya gelebilir ve kendisi burada kabul edilir." diye konuştu.

Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi temas kanalı bulunup bulunmadığına ilişkin soruya ise "Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalları yok." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın Rusya'ya olası ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, söz konusu ziyaret için henüz kesin tarih bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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