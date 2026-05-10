Kremlin: Ukrayna'da Barış İçin Önümüzde Uzun Bir Yol Var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varmanın karmaşık ve uzun bir süreç olacağını belirtti. Peskov, ABD'nin arabuluculuk rolünde aceleci davrandığını ifade etti.

MOSKOVA, 10 Mayıs Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varmanın karmaşık ayrıntılar içeren uzun bir süreç olacağını söyledi.

Peskov cumartesi günü Rusya Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu VGTRK ile yaptığı söyleşide, Washington'ın Ukrayna meselesinde arabuluculuktan çekilme ihtimaline ilişkin, "ABD tarafının aceleci davrandığı açık ancak Ukrayna'da bir çözüm bulunması konusu oldukça karmaşık" dedi.

ABD'nin İran ile yaşadığı gerilimi çözmenin Ukrayna krizini sonlandırmak kadar zorlu olacağını ifade eden Peskov, mevcut çatışmaların çözümünde sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın ancak somut ilerleme sağlanması halinde Rusya-Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk yapmaya devam etmeye istekli olacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua
