Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin yakında yapılacağını umuyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konulu müzakerelerin bir sonraki turunun yakın zamanda yapılacağını düşündüklerini belirterek, "Bunun yakın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova'da görüştüğünü??????? anımsatan Peskov, Putin'in görüşmede Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde insani yardım operasyonu yapılması teklifinde bulunduğuna dikkati çekti.

Bu şehrin, Rus ordusunun kontrolünde olduğunu ifade eden Peskov, ABD ile Avrupa ülkelerine Ukrayna'yı Konstantinovka'da insani yardım operasyonunu uygulama konusunda ikna etme çağrısında bulundu.

Peskov, Ukrayna konusundaki müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman ve nerede düzenleneceği??????? yönündeki soru üzerine, "Müzakerelerin yakında yapılacağını düşünüyoruz. Bunun yakın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz." yanıtını verdi.

BAE'nin müzakereler için uygun koşullar yarattığına dikkati çeken Peskov, BAE yönetimine bu vesileyle minnettar olduklarını dile getirdi.

Peskov, müzakerelerde yer alan Rus heyetinin genişletilmesi için herhangi bir neden bulunmadığını ancak gerektiğinde bunun yapılacağını söyledi.

"Avrupalılarla konuşmaya hazırız"

Peskov, Rusya'nın Avrupalı ülkelerle diyalog kurma olasılığına ilişkin, "Avrupalılar arasında konuşmak için yetkilendirilen biri varsa ve onlar gerçekten bunu istiyorsa diyaloğa açığız. Onlarla konuşmaya hazırız. Gerçek niyetlerini ve barış sürecine katkıda bulunmaya hazır olup olmadıklarını anladıktan sonra, Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin diyaloğun genişletilmiş formatta yürütülüp yürütülmeyeceğine karar verilebilir." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, diğer yandan Avrupalılarla ikili temasların henüz söz konusu olmadığını söyledi.

"Rusya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde Finlandiya'nın NATO'dan ayrılmasını istediği" yönündeki iddiayı yalanlayan Peskov, "Bu konu kesinlikle gündeme getirilmedi." dedi.

Sözcü Peskov, çok taraflı müzakerelerde Avrupa'yı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un temsil edeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bu bilginin neye dayandığını bilmiyoruz. Bu aşamada bunun hakkında net bir şey konuşmamız mümkün değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA