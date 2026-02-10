Haberler

Rusya: Ukrayna müzakerelerinin yakında devam etmesini bekliyoruz

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna müzakerelerinin yakında süreceğini ve Fransa ile teknik düzeyde görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ayrıca nükleer silahlar hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusundaki müzakerelerin yakında devam etmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa ile teknik düzeyde bazı görüşmeler yaptıklarını anlatan Peskov, "Bu temaslar, istenirse ve gerekli görülürse, en üst düzeyde hızlı bir diyalog kurulmasına yardımcı olacaktır. Şu ana kadar bu isteğin var olduğuna dair herhangi bir işaret almadık." dedi.

Peskov, Ukrayna konusunda Abu Dabi'de ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise "Henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak yine de bunun yakında devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, dün akşam bir televizyon programında, bölgede nükleer silah kapasitesi edinilmesinin diğer ülkeleri bu yarışa zorlayabileceği yönündeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Peskov, nükleer silahların yayılmasını önleyen mevcut rejimin, nükleer güvenliğin temel taşı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
