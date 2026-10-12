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Kremlin Sözcüsü Peskov geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istediklerini açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes değil uzun vadeli barış istediklerini ve bunun için hazır olduklarını açıkladı. Peskov, Avrupa ülkelerini savaş yanlısı olarak nitelendirirken ABD'li müzakerecilerin çabalarını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde Ukrayna'da seçim düzenlenebileceğine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tutumunun değişmediğini belirten Peskov, "Rusya'da hem Putin hem de diğer düzeylerde defalarca dile getirildi. Biz ateşkes değil, uzun vadeli barış istiyoruz ve bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki açıklamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Peskov, "Temaslar devam ediyor. Bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olduğunda sizi mutlaka bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine yaklaşımını da değerlendiren Peskov, Avrupalıların çatışmaların sona ermesini engellemek için çaba göstermeye devam ettiklerini söyledi.

Peskov, Avrupalı ülkeleri "savaş yanlısı" şeklinde nitelendirerek, "Amerikalı müzakerecilerin çabalarını çok daha olumlu karşılıyoruz ve bu çabalarını sürdürdükleri için kendilerine minnettarız. ABD ile Avrupa arasında ayrılık yaratmaya çalışmıyoruz, barışçıl çözüme ulaşılmasını sağlayacak etkili adımlar ve sorumlu kararlar arıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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