Kremlin: "Putin, Yarın Türkmenistan'da Erdoğan ile Görüşmeyi Planlıyor"

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planladığını” açıkladı. Liderlerin uluslararası forum kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planladığını açıkladı. İki liderin, Türkmenistan'daki Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacak.

Ziyaret öncesi Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, yarın Aşkabat'a yapacağı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapmayı planladığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Türkmenistan'a yapacağı ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü, Uluslararası Barış ve Güven Yılı dolayısıyla düzenlenecek forumun oturum aralarında bir dizi ikili görüşme yapacağını bildirdi.

Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlayıp planlamadığı sorulduğunda Peskov, "Planlanıyor" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Erdoğan'ın, en son yüz yüze görüşmesi, eylül ayı başında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleşmişti, iki lider en son 24 Kasım'da telefonda görüşmüştü.

