Haberler

Kremlin: Japonya, Rusya'ya karşı düşmanca tutum sergiliyor

Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın Rusya'ya karşı "düşmanca" tutum sergilediğini belirterek, "İkili ilişkileri bozan Rusya değil." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın Rusya'ya karşı "düşmanca" tutum sergilediğini belirterek, "İkili ilişkileri bozan Rusya değil." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Japonya arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Japonya ülkemize karşı son derece düşmanca tutum sergiliyor. Japonya, ülkemize yönelik uygulanan tüm yaptırımlara katıldı. Bu nedenle Japonya dost olmayan ülkeler listesinde yer alıyor. İkili ilişkileri bozan Rusya değil." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD Adalet Bakanlığının, Rus istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında, ABD'de ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlamasını ise yorumsuz bıraktı.

Kaynak: AA
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Gökyüzünde nefes kesen an! Sungur hedefi tam 12'den vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Samsun'da 40 metre derinlikten metan gazı çıktı! Bölge güvenlik altına alındı

Parkın altından metan gazı çıktı! Uzmanlardan flaş açıklama
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem

Kantinlerde bir dönemin sonu! Üç bakanlığın kararıyla resmileşti
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

Dünyaya nefes aldıracak gelişme! Cumhuriyetçiler bile saf değiştirdi