Haberler

Kremlin: İran, Rusya'dan Silah Tedariki Talebinde Bulunmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin, İran’ın, Moskova’ya silah tedariki talebiyle başvuruda bulunmadığını açıkladı. Rusya, ABD ve İsrail saldırılarını kınarken, dost olarak gördüğü İran'a ile ilgili derhal ateşkes çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Kremlin, İran'ın, Moskova'ya silah tedariki talebiyle başvuruda bulunmadığını açıkladı. Rusya, ABD ve İsrail saldırılarını kınarken, dost olarak gördüğü İran'a ile ilgili derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, haftalık basın toplantısında İran'ın kendilerinden silah tedariki talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bu konuda İran tarafından herhangi bir talep olmadı. Tutarlı pozisyonumuz herkes tarafından biliniyor ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmadı" yanıtını verdi. Peskov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınarken, dost olarak gördükleri İran'a ile ilgili ateşkes çağrısı yaptı.

İran, geçen yıl Moskova ile 20 yıllık stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Rusya, İran'ın tek nükleer santrali olan Buşehr Nükleer Santrali'nde iki yeni ünite inşa ederken, İran, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılan Shahed kamikaze dronları temin etmişti.

Kaynak: ANKA
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var