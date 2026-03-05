Kremlin: İran, Rusya'dan Silah Tedariki Talebinde Bulunmadı

(ANKARA) - Kremlin, İran'ın, Moskova'ya silah tedariki talebiyle başvuruda bulunmadığını açıkladı. Rusya, ABD ve İsrail saldırılarını kınarken, dost olarak gördüğü İran'a ile ilgili derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, haftalık basın toplantısında İran'ın kendilerinden silah tedariki talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bu konuda İran tarafından herhangi bir talep olmadı. Tutarlı pozisyonumuz herkes tarafından biliniyor ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmadı" yanıtını verdi. Peskov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınarken, dost olarak gördükleri İran'a ile ilgili ateşkes çağrısı yaptı.

İran, geçen yıl Moskova ile 20 yıllık stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Rusya, İran'ın tek nükleer santrali olan Buşehr Nükleer Santrali'nde iki yeni ünite inşa ederken, İran, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılan Shahed kamikaze dronları temin etmişti.

Kaynak: ANKA