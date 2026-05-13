Rusya: Zelenskiy, çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiğini belirterek, bu adımın barış müzakerelerinin başlaması için önemli olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, çatışmaların durdurulması ve kapsamlı barış müzakerelerin yapılması için ordusuna Donbas bölgesinden çekilme emri vermesi gerektiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Zelenskiy'nin, çatışmaların durdurulması ve kapsamlı barış müzakerelerin yapılması için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine saldırıları durdurma ve Donbas'tan, Rus topraklarından çekilme emri vermesi gerekiyor. O anda ateşkes yürürlüğe girecek ve taraflar sakin şekilde müzakerelere başlayabilecek. Müzakereler zor olacak ve birçok önemli unsuru içerecek." diye konuştu.

Peskov, ABD ile bu konuda sürekli temas halinde olduklarını kaydederek, "Ukrayna tarafı ile de bilgi alışverişi devam ediyor." dedi.

"ABD ile işbirliği yapabileceğimiz çok sayıda proje var"

Rusya'nın, ABD ile Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı konusunda işbirliği yapması ihtimalini değerlendiren Peskov, ABD ile işbirliği yapabilecekleri çok sayıda proje olduğunu söyledi.

Peskov, "Amerikan tarafı, ticaret ve ekonomi alandaki ilişkilerin iyileştirilmesini Ukrayna krizinin çözümünden ayrı görmeye hazır olur olmaz, bir dizi ekonomik projenin uygulanmasına giden yolun açılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test ettiğine dikkati çeken Peskov, buna ABD tarafından tepki gelmediğini kaydetti.

Sözcü Peskov, İspanya açıklarında 2024'te batan Rus kargo gemisi Ursa Major'ın Kuzey Kore'ye nükleer reaktör taşıdığı iddialarını yorumsuz bıraktı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
