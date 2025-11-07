Kremlin'den Putin-Trump Zirvesi Açıklaması: Tahminler Temelsiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenmesi beklenen zirvenin zamanına ilişkin tahminlerin "temelsiz" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'un, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çekmesini değerlendiren Peskov, "Lukoil'in varlıklarının satışı konusu, Kremlin'in yetki alanına girmiyor ancak Rus şirketinin meşru çıkarları gözetilmelidir." ifadesini kullandı.

Putin ile Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması beklenen zirveye ilişkin Peskov, "Putin ve Trump'ın Budapeşte'de ne zaman zirve yapacağına dair tahminlerin temeli bulunmuyor, temelsizdir. Bu toplantıdan önce uzmanlar tarafından çalışmalar yapılmalıdır." dedi.

ABD'nin de Rusya'nın söz konusu yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Peskov, " Ukrayna'nın neden olduğu müzakere sürecindeki duraklama, çatışmanın çözümünü engelliyor. Moskova ile Kiev arasında karşılıklı bir güven söz konusu değil." diye konuştu.

Peskov, Trump'ın "Ukrayna konusunda ilerleme sağlandığına" yönelik açıklamasını ise yorumsuz bırakmak istediğini söyledi.