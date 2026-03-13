Haberler

Rusya: ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji sektöründe yaşanan krizin büyüdüğünü belirterek, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme adımlarının enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji sektöründeki krizin büyüdüğünü belirterek, ABD ile Rusya'nın enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarının örtüştüğünü söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerin devam etmesini istediklerini kaydeden Peskov, "Bir sonraki turun gerçekleşmesini umuyoruz ancak tarih ve saatle ilgili somut bir anlaşma konusunda henüz açıklayabileceğimiz bir şey yok." dedi.

ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesine ilişkin konuşan Peskov, "Enerji sektöründe küresel çapta giderek derinleşen bir krizin yaşandığına inanıyoruz. Bu durumda, ABD'nin bu adımlarını enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabası olarak görüyoruz. Bu bağlamda, çıkarlarımız örtüşüyor." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
