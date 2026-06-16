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Konya'da eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

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Konya'da alışverişe çıkmak isteyen eşiyle kredi kartını kapattığı için tartışan İzzet Ö., eşini bıçaklayarak öldürdü. Sanık, mahkemede pişman olduğunu söyledi, tutukluluk hali devam ediyor.

Konya'da alışveriş için dışarı çıkmak üzere olan eşiyle kredi kartını kullanıma kapattığı için tartışıp, bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İzzet Ö. ile maktul Nurhan Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen sanığın annesi Ayşe Ö, ikili arasında hep geçimsizlik olduğunu söyledi.

Söz verilen sanık İzzet Ö, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

Maktulün ailesiyle anlaşamadıklarını belirten İzzet Ö, "Eşim geri gelmeyecek. Biz severek evlendik. Bir yanlışım tüm doğruları götürdü." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzzet Ö. (42), merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki evde, geçen yıl 25 Mayıs 2025'te tartıştığı eşi Nurhan Ö'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddianamede, olay günü sanığın, çocuğuyla alışverişe gitmeye hazırlanan eşi Nurhan Ö'ye kredi kartını kullanıma kapattığını bildirmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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