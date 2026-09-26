Krasnodar'da İHA saldırısında 3 kişi öldü, sanayi işletmelerinde yangın çıktı

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Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesinin Severskiy idari merkezinin İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Saldırı sonucu sanayi işletmelerinde yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "İHA parçalarının düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı." ifadesine yer verildi.

Rostov bölgesinde 5 kişi yaralandı

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki sanayi tesisleri ve birkaç apartmanın hasar gördüğünü kaydederek "Saldırıda 5 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 645 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından kente doğru uçan 20 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA