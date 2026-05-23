Haberler

Kabe, Kraliyet Saat Kulesi'nden görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mekke'deki 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden, Hac farizasını yerine getiren Müslümanların ibadet ettiği Kabe ve çevresi yatsı ezanı vaktinde görüntülendi. Kule, dünyanın en yüksek 3. binası olup içinde otel, alışveriş merkezi ve müze barındırıyor.

Mekke'de bulunan 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresi görüntülendi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerini sürdürüyor.

Hacı adaylarının kutsal vazifelerinin takibi için Mekke'de bulunan AA muhabirleri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresini yatsı ezanı vaktinde görüntüledi.

Kraliyet Saat Kulesi

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılan Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası olma özelliği taşıyor. Kabe'nin hemen yanına inşa edilen yapı 120 kattan oluşuyor.

En büyük saat kulesi olduğu belirtilen yapıda yer alan saat, gündüz ve gece kilometrelerce mesafeden görülebiliyor. 601 metre yüksekliğindeki binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi