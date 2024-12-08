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Kral Şakir'in İlk Temalı Oyun Parkı Açıldı

Kral Şakir'in İlk Temalı Oyun Parkı Açıldı
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Karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun yarattığı çocuk karakteri Kral Şakir'in temalı oyun parkı, Palladium AVM'de kapılarını açtı. Çizgi diziye uyarlanan parkta, çocuklar Şakir'in maceralarını yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu'nun kaleme aldığı çocuk karakteri "Kral Şakir"in ilk temalı oyun parkı Palladium AVM'de açıldı.

Cartoon Network Türkiye'nin ilk Türk ve kendi yapımı olan çizgi dizide, Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceraları anlatılıyor.

Çizgi diziye uyarlanan tema parkta da dizinin içerisindeki mekanlar, oyun alanları, yarışmalar ve sürprizler yer alıyor.

Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine, "Kral Şakir"i çocukların ve ebeveynlerin çok sevdiğini belirterek, "Kral Şakir, artık bir milli kahramanımız haline geldi. Türkiye'de bu anlamda lisanslı bir tema park daha önce pek yoktu. 'Kral Şakir'in kitaplarını çocuklar çok seviyordu, filmlerini izliyordu ve oradaki maceraları izlerken, okurken yaşıyorlardı. Buraya geldiklerinde onlara, 'Kral Şakir'in sokağında, mutfağında, evinde, maceralarının geçtiği ortamlarda birebir o macerayı, deneyimi yaşama imkanı sunacağız." dedi.

Çocukluğunda böyle şeyler olsa kendisinin havalara uçacağını söyleyen Yaşaroğlu, şöyle devam etti:

"Çocuk olmak varmış. Çocuklar içeride Fil Necati'nin dürümünün değişik malzemelerle yapılışını, mutfağındaki buzdolabını görecekler. Buzdolabının içindeki malzemelerle Fil Necati'nin dürümünü yapabilecekler. İnanılmaz güzel bir deneyim sunuluyor. Çocuklar burada hayal dünyalarında kaybolacak."

Yaşaroğlu, tema parkı iki buçuk yıl içerisinde Türkiye'nin birçok şehrine yayacaklarını aktararak, "Kral Şakir aslında Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 23 ülkede yayınlanıyor. Şimdilerde Rusya'da dijitalde büyük bir başarı elde etti ve Rusya Devlet Televizyonu yayınlamaya başladı. Çok yakında Avrupa'da da yükselişe geçecek. Kral Şakir, milli gururumuz olmasının ötesinde dünya markası haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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