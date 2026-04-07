Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan Kral Fehd Köprüsü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birleştiren Kral Fehd Köprüsü'nde trafik, son yaşanan balistik füze saldırıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak durduruldu. Otorite, Şarkiye bölgesinde yapılan uyarılar doğrultusunda bu önlemi aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü'ndeki trafiğin tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.

Kral Fehd Köprüsü Otoritesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Şarkiye bölgesi Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından son saatlerde verilen uyarılara istinaden, tedbir amaçlı olarak Kral Fehd Köprüsü'ndeki araç trafiğinin durdurulduğu kaydedildi.

Gece yarısı Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şarkiye'de 11 balistik füzenin engellendiği, bunlardan 7'sinden kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakınına düştüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
500

