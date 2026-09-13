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KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

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- Sınavın sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi.

KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 33 bin 974'ü kadın, 25 bin 710'u erkek olmak üzere 59 bin 684 adayın başvurduğu üçüncü oturumda, çoktan seçmeli 40'ar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

Sınav saat 12.55'te sona erdi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.

Kaynak: AA
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