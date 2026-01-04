Haberler

Batman'ın Kozluk ilçe kırsalında eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime yarın bir gün ara verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
