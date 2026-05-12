Haberler

Kozluk'ta Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinliği

Kozluk'ta Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde, aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda farkındalık sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Vatandaşlara tuz tüketiminde azaltım ve sağlıklı beslenme önerileri verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kozluk Sağlık Müdürlüğü ekipleri Samanyolu köyünde kurulan farkındalık standında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.

Kozluk Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Çağla Konak, vatandaşlarla görüşerek günlük tuz tüketiminin azaltılması konusunda uyarıda bulundu.

Program kapsamında tansiyon ölçümleri yapılırken, günlük yaşamda sık tüketilen bazı hazır gıdalardaki gizli tuz oranları anlatıldı.

Bilgilendirme çalışmalarında, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunuldu.

Yetkililer, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
İngiltere’de siyasi deprem! Starmer’a istifa baskısı büyüyor

Yolun sonu geldi! Kellesini istiyorlar
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

Komşuda şafak vakti idam! Cezası infaz edildi