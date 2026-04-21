Kozluk'ta sağlık çalışanlarına 'hukuki sorumluluk' eğitimi

Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik "hukuki sorumluluk" eğitimi verildi.

Kozluk Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda, İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Hizmetleri Birimince, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi'nde görevli hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personeline, "muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde gerçekleştirdikleri tıbbi işlem ve uygulamalardan doğan hukuki sorumluluklar" konusunda eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, katkılarından dolayı hukuk birimi yetkililerine teşekkür etti.