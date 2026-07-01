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Batman'da yol bakım çalışması yürütülüyor

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Batman'ın Kozluk ilçesinde kış şartlarının zarar verdiği köy ve mezra yollarında yürütülen bakım çalışmaları kapsamında, 10 kilometrelik yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede arıcılık ve besicilik yapan vatandaşların yaylalara erişimi kolaylaştı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yol bakım ve iyileştirme çalışması yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kozluk ilçesinde çetin kış şartları nedeniyle bozulan köy ve mezra yollarında kapsamlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kozluk Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekiplerinin ilçe merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan, Siirt ve Bitlis sınırındaki Yenidoğan Asi köyüne bağlı Seyrantepe ve Alaca mezralarında yoğun çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, zorlu arazi şartlarında iki iş makinesiyle yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda, kışın zarar verdiği 10 kilometrelik mezra ve yayla yolu yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Yolların hizmete alınmasıyla birlikte bölgede arıcılık ve besicilik yapan vatandaşların yaylalara ve otlaklara ulaşımı kolaylaşırken, üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Bölge sakinleri, çalışmalardan dolayı Kozluk Kaymakamlığı ile İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. İlçe genelinde kışın olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yol bakım, onarım ve genişletme çalışmaları planlı şekilde aralıksız sürdürülecek."

Kaynak: AA / Metin Özmen
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