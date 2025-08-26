Kozluk Kaymakamı Böçkün, Köylerde Yatırım İncelemesi Yaptı

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, çeşitli köylerdeki yol yapım ve su projelerini yerinde inceledi. Vatandaşlarla istişarelerde bulunan Böçkün, yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, köylerde yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Böçkün, Günyayla, Beybağı ve Çayönü köyüne bağlı Dilimli mezrasında devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi.

Karşıyaka köyünde yürütülen sondaj kuyusu açma çalışmalarını da yerinde inceleyen Böçkün, Uzunyazı, Taşlık ve Arıkaya köylerinde ise planlanan içme suyu projelerine ilişkin vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

İncelemelerine Oyuktaş köyü ile Yeşilyurt mezrasında Balıklı Gölü ziyaret eden Böçkün, köylerin ihtiyaçlarının önceleyerek yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaymakam Böçkün'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şentürk, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Selahattin Aydın ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam eşlik etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
