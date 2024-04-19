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Kozluk ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi

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Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kendine Gülümse Vakfı (KGV) tarafından düzenlenen etkinlikte, 10 farklı okulda bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve öz bakım alışkanlıkları konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca tiyatro oyunu sahnelendi ve öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Kozluk ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kendine Gülümse Vakfı (KGV) arasında yürütülen "Haydi Umutla Gülümse Projesi" kapsamında, 10 farklı okulda yaklaşık bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve öz bakım alışkanlıklarına yönelik etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, tiyatro oyunu sahnelendi.

Okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı alışkanlığı kazandırmak amacıyla sahnelenen oyunda, öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Diş Sağlığı Kozluk Eğitim Güncel Haberler

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