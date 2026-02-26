Kozluk Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı göreve başladı
Batman'ın Kozluk Devlet Hastanesi'ne atanan üroloji uzmanı Dr. Emre Pehlevan hasta kabulüne başladı. Başhekim Dr. Fırat Güneş, üroloji polikliniğinin açılmasından memnun olduklarını belirtti.
Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, yaptığı açıklamada, üroloji polikliniğinin hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Güneş, "Uzman doktorumuz Dr. Emre Pehlevan'ın göreve başlamasıyla birlikte hastanemizde üroloji alanında tanı ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Kozluk halkına en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Metin Özmen