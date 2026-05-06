Kozan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Kozan Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projelerle açıldı. Fuarın açılışında Kozan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü yer aldı. Katılımcılar, sergideki projeleri gezerek bilgi aldılar. Fuarda toplam 19 proje sergileniyor ve etkinlik yarın sona erecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Kozan Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik yaptı.

Stantları gezen katılımcılar, danışman öğretmenler ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yarın sona erecek fuarda, 19 proje sergileniyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
