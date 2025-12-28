Haberler

Adana'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil, devrilerek kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kozan-Kadirli kara yolunda Tayyip A. idaresindeki 80 AAJ 580 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile beraberindeki Yiğit A, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
