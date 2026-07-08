Adana'da demir bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin refüjdeki demir bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.U. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kozan-Feke yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın