Kozan'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre E.K. idaresindeki 07 ADT 393 plakalı motosiklet, Varsaklar Mahallesi Develi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü E.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel