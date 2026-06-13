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Kozan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

S.E. yönetimindeki 01 Y 9173 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 01 AVG 257 plakalı motosiklet, Tufanpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza sonrası yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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