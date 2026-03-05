Haberler

Adana'daki trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde plakasız motosiklet süren bir sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi. Ehliyetsiz sürücü, çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı.

Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.

Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
