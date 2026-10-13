Kozan'da iki otomobil çarpıştı, ağaca çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı

Kozan'da iki otomobil çarpıştı, ağaca çarpan araçtaki 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan'ın Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı; araçlardan biri refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Araçlardan biri daha sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaca çarpan araçta bulunan ve yaralanan Y.T.Ö. ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA