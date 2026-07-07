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Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında 3 hükümlü yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında 36 farklı noktada yapılan huzur ve güven uygulamasında, uyuşturucu ve silahlı yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 36 sürücüye para cezası kesildi, 21 araç trafikten menedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamasında aranan 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran-6 Temmuz'da 36 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2, "silahlı yağma" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Trafik denetiminde 36 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 21 aracı da trafikten menetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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