Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 8-15 Haziran'da düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı. Toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 51 sürücüye ceza kesildi, 12 araç trafikten men edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Haziran'da 21 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlının yakalandığı çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik denetiminde 51 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 12 aracı trafikten men etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın