Kozan'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu

Kozan Kaymakamlığı tarafından gaziler ve şehit ailelerine iftar verildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftara, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kozan Kaymakam Arslanköylü, iftara katılan herkese teşekkür etti.

Böyle anlamlı bir günde şehit aileleri ve gazilerle olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Arslanköylü, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin ve milletimizin en önemli sorumluluğudur. Gazilerimiz ise bizim her zaman baş tacımızdır. Sizler bizlere emanetsiniz ve kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır." ifadesini kullandı.