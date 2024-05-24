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Kozan'da Eski Adliye Binası Belediyeye Devredildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde hizmet veren eski adliye binası, düzenlenen devir teslim töreniyle ilçe belediyesine devredildi. Kozan Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı katıldı. Başkan Atlı, binanın ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, hizmet veren eski adliye binası, düzenlenen devir teslim töreniyle ilçe belediyesine devredildi.

Kozan Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı katıldı.

Belediye Başkanı Atlı, belediye hizmet binası olarak kullanılacak binanın ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Güncel

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