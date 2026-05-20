Adana'daki cinayette 5 şüpheli adliyede

Adana'nın Kozan ilçesinde içki içerken tartıştığı arkadaşı Emin Bozkurt'u tabancayla vurarak öldüren S.E.K. ve olaya karışan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. Emin Bozkurt, arkadaşları S.E.K., A.E. ve C.E. ile buluşup, içki içmeye başladı. Bir süre sonra Bozkurt ile S.E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile S.E.K., tabancayla Bozkurt'a ateş açtı. Sırtından vurulan Bozkurt, yere yığılırken, S.E.K., A.E. ve C.E. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisi S.E.K., olay sırasında yanında bulunan A.E. ve C.E. ile kaçmalarına yardım ettiği değerlendirilen F.E. ve A.E.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Cinayette kullanılan tabanca ile şüphelilerin olay günü kaçtığı araç da operasyonda ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
