Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Köten hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 26 Mayıs'ta, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 grup, kurban pazarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Silahlı kavgada Sinan Köten ile K.K. ve M.K. yere yığıldı, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köten, hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köten'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. K.K. ve M.K.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan İ.T., M.T., E.T., E.G., F.T. ve Y.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., M.T. ve E.T. tutuklandı, E.G. adli kontrolle, F.T. ve Y.T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
