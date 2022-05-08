Köyünün elektriği kesik olan muhtar, direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Haberler

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Köyünün elektriği kesik olan muhtar, direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Bingöl'de köylerinde uzun süredir elektriklerin kesik olduğunu dile getiren bir muhtar, elektrik direğine tırmanarak durumu protesto etti. Ak Parti üyesi olduğunu ifade eden köy muhtarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve elektrik şirketlerine seslenerek "Bize hizmet edilmiyor" dedi.

Bingöl'de Yolaçtı köyünün muhtarı Ağa Babayiğit, köyünde elektriklerin uzun zamandır kesik olduğunu ifadere ederek durumu protesto etmek için elektrik direğine tırmandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada ilk olarak gazeteci Mahmut Bozarslan tarafından paylaşılan video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA SESLENDİ

Görüntülerde elektrik direğine tırmanmış olan Babayiğit, "Türkiye Cumhuriyeti bizi duysun. Kamuoyuna sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek AK Parti üyesi olduğunu ancak kendilerine hizmet edilmediğini öne sürdü.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Muhtar, Güncel, Haberler

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