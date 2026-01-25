Haberler

Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan mezrada düşerek yaralanan kadın için seferber oldu

Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan mezrada düşerek yaralanan kadın için seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düşen bir kadın, kar nedeniyle kapalı olan mezra yolunun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla yaralı kadını güvenli bir şekilde hastaneye götürdü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düşerek yaralanan kadın, kar nedeniyle kapalı mezra yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Yalnıztepe köyü Yağmurlu mezrasında yaşayan Şükran Taşdemir, sırtüstü düşmesi sonucu yaralandı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle sağlık ekipleri mezraya ulaşamayınca bölgeye Koyulhisar İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, yaralı kadını bir süre arazi aracıyla taşıyarak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi