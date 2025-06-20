Köyceğiz Gölü'nde Beyaz Nilüfer Çiçeği Üzerine Doktora Tezi Hazırlanıyor

Köyceğiz Gölü'nde Beyaz Nilüfer Çiçeği Üzerine Doktora Tezi Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü, Köyceğiz Gölü'nde yetişen beyaz nilüfer çiçeğini doktora tezi konusu yaptı. Endemik özellikleri ve bilimsel önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nazar Apaydın Demir, bu çiçeğin sağlık ve kültürel sembolleri hakkında bilgi verdi.

Köyceğiz Gölü'nün uzantısındaki kanallarda yetişen ve "tüm çiçeklerin kraliçesi" diye bilinen beyaz nilüfer çiçeği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) doktora tezi konusu oldu.

MSKÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazar Apaydın Demir, gazetecilere, ???????Türkiye'nin tek ayaklı gölü Köyceğiz'de yetişen endemik bitkinin, bilimsel çalışmalara konu olduğunu söyledi.

"Dünyadaki tüm çiçeklerin kraliçesi" diye anılan çiçeğin MSKÜ Kimya Bölümü doktora öğrencisi Yiğit Deveci tarafından ilk kez tez konusu olarak çalışıldığını belirten Demir, bunu diğer nilüfer çiçeklerinden ayıran en önemli özelliğinin tatlı suyun deniz suyuyla karıştığı ve göl çevresindeki kaplıcalar nedeniyle nispeten etkilenmiş tatlı sularda yetişmesi olduğunu anlattı.

Nilüfer çiçeğinin Hint mitolojisinde özellikle Uzak Asya ülkelerinde birçok inancın simgesi olduğunu vurgulayan Demir, kanamayı durduran, sindirim ve ishal sorunlarının çözümünde kullanıldığını, bereketin, saflığın ve temizliğin simgesi kabul edildiğini söyledi.

Köyceğiz'in Türkiye'nin tek ayaklı gölü özelliğini taşıdığına dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

"Dünyada sadece 7 tane ayaklı göl var. Ayaklı göl demek, tatlı suyun denize açıldığı göl demektir. Köyceğiz Gölü de bir ayaklı göldür ve Türkiye'deki tek ayaklı göl niteliği taşır. Sadece Muğla'daki Köyceğiz Gölü'nde yetişen bu çiçek hem büyüklüğü hem de zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. Eşsiz yetişme koşulları ve güçlü yapısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir tür olarak öne çıkan beyaz nilüfer çiçeği, büyüklüğü, dayanıklılığı ve etken madde zenginliğiyle de biliniyor."

Çalışma yürütürken bölgesel kalkınmaya da katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Demir, göldeki kanalları gezerek numune topladıklarını, gün içinde suyun özelliği değiştiği için belirli aralıklarla hem sudan hem de çiçeklerden numune aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı

İki takım arasında kalmıştı! Menajeri yeni kulübünü açıkladı
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.